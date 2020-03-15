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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza yerleştirdik" -"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz" -"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda"

15.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:08
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya 'daki yurtlarımıza yerleştirdik"
-"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz"
-"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda" Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Konya, Sağlık

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