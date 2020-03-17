Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlarını boşaltan öğrencileri misafir etti
Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yurtlarını boşaltan öğrencileri kabul etmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi Sağlık Bakanı Koca'nın öğrencilerden helallik istemesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı...
17.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:40
Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınmasıGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yurtlarını boşaltan öğrencileri kabul etmesiSağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesiSağlık Bakanı Koca'nın öğrencilerden helallik istemesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için yurtlarını boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da telefonla görüştüğü öğrencilerden hellallik istedi.
Kaynak: AA
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