Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Yurtdışında Yaşayan Gençlerimizi, Medeniyetler Arasında...

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:43



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:43

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurtdışında yaşayan gençlerimizi, medeniyetler arasında bir köprü olarak görüyoruz" dedi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 2018 İstişare toplantısı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 2018 İstişare toplantısının birinci oturumu sona erdi. Toplantıya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile çok sayıda temsilci katıldı."Yurtdışında Eğitim ve Gençlik temalı" toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "En değerli yatırım şüphesiz ki ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimiz için çocuklarımız için yaptığımız yatırımlar. Gençleirmizin çağın gerektirdiği şekilde donanımlı özgüvenli ve ciddi eğitim alan bireyler olarak yetişmesi bizim en öncelikli konularımızdan biri" dedi.Bakan Kasapoğlu, "Anavatanından uzakta özünü yitirmeyen bir toplum olarak kalmak, hem içinde yaşadığı ülke ile entegrasyon sağlamak hem de hiçbir problem yaşamadan bunu başarmak gerçekten kolay bir mesele değil. Avrupa'ya yerleşen Türkler, bunu, gerçekten ciddi anlamda gerçekleştirdiler. Bu kaynaşma ve bütünleşmede şüphesiz ki siz sivil toplumlarının önemli katkıları gayretleri var" şeklinde konuştu."Bulunduğumuz çağ, arada duvarların bulunduğu bir çağ değil, medeniyetlerin kültürlerin iç içe olduğu globalleşme olarak tanımladığımız bir çağ" diyen Kasapoğlu, "Bu anlamda yurtdışında yaşayan gençlerimizi, medeniyetler arasında bir köprü olarak görüyoruz. Onların bulundukları ülkelerde kurdukları dostluklar, ilişkileri önemli atfediyoruz. Biliyoruz ki gençlerimizin uğruna ter döktükleri ülkeler ve milletler nezdinde oldukça kıymetli yerleri var. Bu bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, bakanlık olarak ve diğer kurumlar olarak, başta Yurtdışı Türkler Başkanlığının yurtdışındaki 6 milyonu aşkın insanın bulundukları ülkelerde kimlik ve değerlerini koruyabilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti ve gençler için yürütülen çalışmaları anlattı.Gençlere yönelik yeni çalışmalarBakan Kasapoğlu, "uluslararası gençlik çalıştayı" çalışmalarının olduğunu belirterek, "Yurtdışındaki gençlik STK'larımızın temsilcileri ile ülkemizdeki gençlik STK'larımızı, gençlik teşkilatımızı bir araya getireceğiz ve bu noktada bir strateji belgesi çalışması yapacağız" dedi.Bakan Kasapoğlu, yurtdışındaki gençlerin staj yapabilmeleri için kurumsal bir yapı kurmayı planladıklarını da kaydetti."gençlerimize yatırım yapmamız gerekmektedir"Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Vatandaşlarımız 4 nesildir yurtdışında varlıklarını sürdürüyor ve hayatın hemen her alanında başarılara imza atıyor, uluslararası camiaya da konu olabiliyor. Şüphesiz, gelinen nokta başarı öyküsü olmakla birlikte yeni ihtiyaç ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, diasporamızda etkin bir iletişim ağı oluşturan sivil toplum kuruluşlarımızın da yenilenmeleri, çağımızın değişen şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir dedi.Ersoy, "Hedefimiz Türk diasporasının yurt dışındaki varlığını daha nitelikli ve prestijli hale getirmek olduğuna göre, gençlerimize yatırım yapmamız gerekmektedir çünkü özellikle Avrupa'daki Türk mevcudiyetinin ve kültürel kimliğin devamlılığının çocuklarımıza bağlı olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin doğru eğitim alanlarıyla standartları yüksek meslek alanlarında istihdam edilebilmeleri noktasında onlara destek olmalıyız" şeklinde konuştu."Her zaman arkanızdayız"Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise "Son dönemde maalesef özellikle aşırı sağcı yaklaşımların Avrupa siyasetinde güç kazandığı, zemin kazandığı ve bu aşırı sağcılığın, ırkçılığın ve buna bağlı olarak islamofobianın, islamofobinanın da artık ötesine geçerek Türkofobiaya dönüşen bu tehditlerin açıkçası ülkemizi ve ülkemiz vatandaşlarını da yurtdışında çok zorlu sorunlarla karşı karşıya bıraktığını bizler, görüyoruz, gözlemliyoruz. Sizler aracılığıyla da bunları görüyoruz. Bu sorunların tabii ki bizzat muhatabı olan sizler çok ciddi sıkıntılara maruz kalıyorsunuz ama bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman kararlılığınızdan, azminizden, samimiyetinizden taviz vermiyorsunuz. Yeri geliyor, zaman zaman bize hissettirmeden dahi bunları çözmek için fedakarhane gayretlerinizi, cansiperhane gayretlerinizi tehditlerle boğuşarak, bir sürü sıkıntıya göğüs gererek bu sorunları aşmaya çalışıyorsunuz. Bunun için hepinize ülke olarak, hükümet olarak, bakanlık olarak müteşekkiriz, minnettarız ama bu sorunların çözümünü tabii ki sadece sizlerin fedakarlığına bırakmak adil ve bizim ülkemizin köklü geleneğinden beslenen devlet anlayışımıza da yakışmayan bir durum o yüzden biz devlet olarak şunu bilmenizi isteriz ki her zaman arkanızdayız, arkanızda olmaya devam edeceğiz. Sorunlarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise "Biz güçlü diasporanın güçlü Türkiye demek olduğunun farkındayız. Yıllardır bu çalışmayı yapmamızın sebebi esasında, diasporamızın, STK'larımızın görüşlerini dinlemek, aynı zamanda onların birbirleriyle konuşmalarını, iletişim kurmalarını sağlamak. Bu çalışma, aslında bir serinin ilk toplantısı" dedi.Eren, toplantı temasının "Eğitim ve gençlik" olarak seçilmesinin nedenlerini anlattı. Eren, sonraki temanın "aile ve kültür" olarak planlandığını söyledi. Eren, 2019 yılının sonunda büyük bir yurtdışı Türkler veya diaspora buluşması yapmayı planladıklarını belirtti. - ANKARA