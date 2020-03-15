Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina amacıyla Ankara ve Konya'daki yurtlarda misafir edildiğini söyledi.
15.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:45
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın karantina amacıyla Ankara ve Konya 'daki yurtlarda misafir edildiğini söyledi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Konya, Politika
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