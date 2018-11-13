Son Dakika! Yükseköğretim Öğrencilerinin Burs ve Kredi Sonuçları Açıklandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "KYK Burs ve Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bu vesileyle daima yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burs ve kredilerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Hayırlı olsun." dedi.

EN YÜKSEK 1.500 TL

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı;

-Lisansta 500 TL

-Yüksek Lisansta 1.000 TL

-Doktorada 1.500 TL

İLK KEZ BURS VEYA KREDİ ALACAKLAR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.

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