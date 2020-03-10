Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel...
10.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:05
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiBakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesiGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel görüntüBakan Kasapoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinden görüntülerBakan Kasapoğlu'na hediye takdimi
KAYSERİ( AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Kasaoplu, etkinliğin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
KAYSERİ( AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Kasaoplu, etkinliğin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Kayseri, Spor
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