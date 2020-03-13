Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak"
13.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:19
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: " Basketbol , voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Spor
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