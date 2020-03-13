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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzere çalışıyoruz"

13.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:20
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu eylül-ekim aylarında yapmak üzere çalışıyoruz" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Spor

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