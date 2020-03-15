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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu.

15.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:27
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Koronavirüsle ilgili konuştu

Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Güncel

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