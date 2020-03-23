Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde... - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.

23.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:35
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

99 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi - Haberler Bakan Gül: Adliyelerde nöbet sistemine geçildi, cezaevlerinde pozitif vaka yok - Haberler Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı - Haberler Iğdırlılar korona virüs çağrılarına uymadı yine sokaklara döküldü - Haberler Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem - Haberler İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading