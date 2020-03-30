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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı film ile duyurdu.

30.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:46
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı film ile duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yayınladığı filmle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek platformu da müjdeledi.

Türkiye'de koronavirüs salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan 'Evde Kal' kampanyasına destek devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her fırsatta yapılan 'Evde Kal' çağrısına 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısıyla destek verdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan paylaştığı filmde, "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor." mesajını verdi.

Dünya şampiyonu sporcuların yanı sıra Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen, Hakan Çelik gibi isimlerin ve sanatçıların destek verdiği film, evde kalınan izolasyon sürecinde esenliği koruma adına fiziksel hareketliliği kaybetmemek gerektiğinin mesajını veriyor.

"Bu filmin yapım sürecinde hiçbir birey evden çıkmak zorunda kalmamıştır" mesajı ile başlayan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı filmde, fiziksel aktivitenin fizyolojik ve psikolojik olumlu etkilerine dikkat çekilirken, diğer yandan egzersiz esnasında dikkat edilecek noktalar hakkında da önemli bilgiler veriliyor.

Bakan Kasapoğlu'nun filmi yayınladığı ve platformu müjdelediği gönderisi kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Spor
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Haberler ›› Spor ››Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı - Spor
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