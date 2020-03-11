Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası seviyede başarı elde eden milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak.
11.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:24
Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası seviyede başarı elde eden milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı tarihi protokolle sporcu gençlerin eğitim hayatındaki en büyük ikilemi ortadan kaldıran Gençlik ve Spor Bakanlığının, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzalayacağı belirtildi.
İmzalanacak protokolle milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısının 52'ye çıkacağı aktarıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yarın saat 10.00'da Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilecek törende protokol ile ilgili tüm detayları duyuracağı kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı tarihi protokolle sporcu gençlerin eğitim hayatındaki en büyük ikilemi ortadan kaldıran Gençlik ve Spor Bakanlığının, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzalayacağı belirtildi.
İmzalanacak protokolle milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısının 52'ye çıkacağı aktarıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yarın saat 10.00'da Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilecek törende protokol ile ilgili tüm detayları duyuracağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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