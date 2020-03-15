Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın...
Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır.
15.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:36
Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya 'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır."
Kaynak: AA
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