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Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın...

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır.

15.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:36
Gençlik ve Spor Bakanlığı:
Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya 'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır."

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Konya, Spor

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