Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ikinci "Genç Hackathon" yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 13 Şubat'ta ikincisi düzenlenecek "Genç Hackathon" yarışmasının teması "Benim Yurdum" olarak belirlendi.

Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yarışmaya katılacak takımlardan, KYK yurtlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yenilikçi, uygulanabilir, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir çözümler geliştirmeleri beklenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, geçen yıl "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganıyla düzenlediği ve büyük ilgi gören Genç Hackathon, bu yıl 13 Şubat'ta yapılacak. Bu yılki temanın "Benim Yurdum" olarak belirlendiği yarışmaya katılacak takımlardan, KYK yurtlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yenilikçi, uygulanabilir, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir çözümler geliştirmeleri beklenecek.

3 kişilik takımlar halinde fikirleri ile ön başvurusunu yapan takımlardan seçilen finalistler, 13 Şubat'ta Ankara'da bir araya gelecek ve gün boyunca fikirlerini geliştirerek gün sonunda alanında uzman kişilerden oluşan jüriye sunacak. Sunumlar sonucunda, birinci seçilen takıma dizüstü bilgisayar, ikinci takıma tablet ve üçüncü takıma ise akıllı saat hediye edilecek.

"Genç Hackathon" yarışmasına katılmak isteyen gençler, 27 Ocak 2020 tarihine kadar http://e-genc.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler.

"GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİNE DEĞER VERİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bakanlığı olarak gençler ile her alanda ortak çalışma platformları oluşturmaya çalıştıklarına işaret etti. Gençlerin fikirlerine değer verdiklerini ve çözümleri beraber oluşturmak istediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, tüm genç takımları yarışmaya davet ederek, "Gençlerimiz, fikir üretecekler, çalışacaklar ve faydalı bir uygulama üreterek gençliğe katkı sunacaklar" dedi.