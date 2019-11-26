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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tekirdağ'a 107 milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ ilçe belediyeleri arasında Tekirdağ'a yapılacak spor tesisleri için 107 milyon TL'lik protokol imzalandı.

26.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:10Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Tekirdağ'a 107 milyon TL'lik yatırım
Gençlik ve Bakanlığı ile ilçe belediyeleri arasında Tekirdağ'a yapılacak spor tesisleri için 107 milyon TL'lik protokol imzalandı.

Bakanlığın toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tekirdağ merkez ve 11 ilçemize toplam maliyeti 110 milyon liraya yakın yatırımı bugün başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla el ele omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Tekirdağ ziyaretinde vali, milletvekili, ilçe belediye başkanları ile görüştüklerinde gençlik ve spor konularında neler katabileceklerini konuştuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bugün güzel bir gün. Tekirdağ'da ziyaret vesilesiyle yaptığımız toplantının kağıda döküldüğü bir gün. Hayırlı ve bereketli bir imza olmasını temenni ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sadece Tekirdağ'a değil bölgeye çok ciddi bir güç katacak. Geçtiğimiz ay Tekirdağ'a gittiğimizde valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, gençlerimizle bir araya gelmiştik. Gerek spor anlamında gerek gençlikle ilgili ne tür katkılara sağlarız mütalaa ettik. Bugün de o gün konuştuklarımızı protokole dökmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla medeniyetimizin o kutlu anlayışını yarınlara egemen kılma noktasında bugün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Başta gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza güç kazandırmanın gayreti inancı içerisinde olacağız" diye konuştu.

"Tekirdağ merkez ve 11 ilçemize toplam maliyeti 110 milyon liraya yakın yatırımı bugün başlatmış bulunuyoruz"

Yapılacak tesisleri açıklayan Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün imzasını gerçekleştireceğimiz eserlerle gerek Tekirdağımıza gerek bölgemize güç katacağız. Tekirdağ merkez ve 11 ilçemize toplam maliyeti 110 milyon liraya yakın yatırımı bugün başlatmış bulunuyoruz. 7 adet olimpik yüzme havuzu, 8 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, 4 adet kapalı tenis kort, 22 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 adet amatör maçların oynandığı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 4 adet tesisin bakım onarımı, 1 adet stadın tartan pisti, 1 adet atış poligonu, 22 adet çok amaçlı mini basketbol sahasını bu vesileyle gerçekleştireceğiz. Bu tesisler 7/24 halkımızın hizmetinde olacak. Tekirdağımız bu tesisleriyle sporculara öncülük eden bir vilayetimiz olacak. Tekirdağlı gençlerimiz sporda, kültürde ve sanatta kendilerini geliştirecek ve ülkemizin öncü gençleri olacaklar. Bu tesislerde gençlerimizin çokça vakit geçirmesi lazım. Bu tesisler gençlerimizle güzel."

Konuşmanın ardından tören atılan imzalar ile son buldu. İmza törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, ilçe belediye başkanları ve Tekirdağlı gençler katıldı. - ANKARA

Tekirdağ, Spor

Kaynak: İHA

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