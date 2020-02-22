Haberler » Spor » Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı - Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile gençlik ve spor alanında iş birliği protokolüne imza attı.

22.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:00Gençlik ve Spor Bakanlığı, Pakistan ve Özbekistan ile iş birliği protokolü imzaladı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda ve Özbekistanlı mevkidaşları ile gençlik ve spor alanında iş birliği protokolüne imza attı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda Pakistan ve Özbekistanlı mevkidaşları ile bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletler arası Koordinasyondan Sorumlu Federal Bakanı Fehmida Mirza ile heyetler arası toplantı yaptı.
Görüşme sonunda "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Eyaletler arası Koordinasyon Bakanlığı arasında gençlik ve spor alanlarında 2020-2023 yılları için iş birliği programı" imzalandı.
Bakan Kasapoğlu daha sonra Özbekistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Bakanı Nabiev Dilmurod ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Beden Eğitimi ve Spor Bakanlığı arasında spor alanında iş birliği mutabakat zaptı" imzalandı.

Mehmet Kasapoğlu, Özbekistan, Pakistan, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 20:21:31