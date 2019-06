Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz spor okulları kapılarını açıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları, 29 Haziran Cumartesi günü öğrencilerine kapılarını açıyor.Yaz Spor Okulları'ndan, Türkiye 'nin 81 ilindeki İl Spor Merkezlerinde 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler yararlanabiliyor. 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları 52 branşta düzenleniyor."Bütün imkanlarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının uzun yıllardır düzenlediği yaz spor okullarının artık daha coşkulu ve kalabalık geçtiğine işaret etti. Bakan Kasapoğlu, bütün imkanlarıyla gençlerin ve çocukların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtirken, çocukların spor alışkanlığı kazanmasında velilere de büyük iş düştüğüne dikkati çekti. Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:"Biz çocuklarımız için yaz spor okullarını hizmete açıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz ve görevimiz ama velilerimizin de evlatlarını yaz spor okullarına göndermesi işin hayati noktası. Sporun her branşı ayrı bir değer, biz bütün sporları çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, faydası, insan ruhuna, bedenine, zihnine kattıkları başka. Bu açıdan biz sporun her branşını yaygınlaştırmak, aslında sporun kendisini yaygın hale getirmek ve toplum hayatının ayrılmaz bir parçası kılmak gayretindeyiz. Günden güne sayısı artan, gelişen, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla teknik olarak donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz. Başarıları hem artıracak hem istikrarlı hale getireceğiz."Bakan Kasapoğlu, çocukların ve gençlerin bundan sonra sadece yazın değil, bu imkanlardan kış aylarında da yararlanacaklarını bildirirken, "Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherler var. Biz onları el birliğiyle gün yüzüne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekli oldukları alanların en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz" diye konuştu.Hedef '1 milyon 600 bin'Bakanlıkça her yıl okulların tatile girmesinin ardından açılan Yaz Spor Okullarına, 2016 yılında 1 milyon 397 bin 976, 2017 yılında 1 milyon 455 bin 74 ve 2018 yılında ise 1 milyon 581 bin 328 çocuk ve genç katıldı. Bu yıl ise yaz spor okullarından 1 milyon 600 bin çocuk ve gencin yararlanması, ayrıca spor kulüpleri ile diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlarının düzenlediği yaz spor okullarının da teşvik edilerek katılımın artırılması hedefleniyor. - ANKARA