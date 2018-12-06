Gençlik ve Spor Bakanlığında Gönüllüler Günü Etkinliği

Birleşmiş Milletler
Gönüllüleri (UNV) tarafından "5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısı yarın Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da başlayacak toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye
Temsilcisi Karl Kulessa katılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, "Dayanıklı Toplumlar İnşasına" yönelik katkılar hakkında farkındalık oluşturmak, gönüllülerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konular ele alınacak.
Mehmet Kasapoğlu,5 Aralık,Birleşmiş Milletler
06 Aralık 2018 Perşembe 15:33