Gençlik ve Spor Bakanlığından Tokat'a 42 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokat ile ilçelerine yaklaşık 42 milyon liralık yatırım yapacakGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı Tokat heyeti ile bir araya geldi.Bakanlığın merkez binasındaki görüşmede, Tokat'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokole imza atıldı.Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Tokat denilince akla Çanakkale Cephesi'nin geldiğini belirterek, "Önümüzdeki ay 105. yıl dönümünü anacağımız bu savaş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri. Bu zafer elbette kolay kazanılmadı. Bilhassa kara savaşlarının sıcak günlerinde eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koştu. Tokat yöremizin o meşhur 'Onbeşli' ağıdı, işte bu civanları anlatır. Bugünkü onbeşlilere, yani gençlerimize düşen, Çanakkale ruhunu asla unutmamak ve unutturmamaktır." diye konuştu.Gazi meclisin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Düşman, tarihin hiçbir döneminde eksik olmadı. Hem içeriden hem dışarıdan bu ülkeye pranga vurmak isteyenler, emellerinden bir an olsun vazgeçmediler. Türkiye ne zaman bir ivme kaydetse, saklandıkları yerden çıkıp yoğun bir istikrarsızlaştırma operasyonuna girişenler, bugün de aynı şekilde kötü emelleri için çırpınıyorlar. Meclisimizi, askerimizi, devletimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz'da meydanları dolduran, FETÖ'nün eliyle darbe yapmaya kalkışanlara direnen, canını ortaya koyan aziz milletimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Milli Mücadele sadece 1923'te son bulan bir dönemi tanımlamamaktadır. Milli Mücadele'mizin, istiklal ve egemenliğimizi sürdürmek gayesiyle zamanları da aşan bir yönü vardır. O nedenle gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmenin, hayata hazırlamanın, nitelik kazandırmanın, eğitimle, kültürle, bilimle, sporla donatmanın her daim gayreti içerisindeyiz.""Tesislerle donatıyoruz"Bakanlık olarak, yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlarla güçlü iş birliklerine imza atarak hizmet çıtasını her geçen gün yükselttiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Sporun tabana yayılması ve her kesimden insanların daha fazla spor yapması için ülkemizin dört bir yanını bütün branşlarda tesislerle donatıyoruz. Bugün de aziz Tokat için, son derece değerli spor yatırımlarını hayata geçirmek üzere bir aradayız." ifadelerini kullandı.Tokat'a yapılacak spor yatırımların ortak akılla, ihtiyaçları, talepleri ve stratejileri esas alarak hazırlandığına vurgu yapan Kasapoğlu, "Tokat merkezde ve ilçelerde, toplam, 42 milyon lira tutarında spor tesisi yatırımı yapacağız. 3 adet yarı olimpik yüzme havuzunu, 2 adet tip spor salonu ve 1 adet 500 kişilik spor salonunu, 1 adet gençlik merkezini, 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasını, 100 adet basketbol potası ve 1 adet telesiyeji Tokat'a kazandırmanın ilk adımını atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Tokat'taki 5 adet spor kompleksinin bakım onarımının ve modernizasyonunun da gerçekleştirileceği bilgisini veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu tesislerden ülkemizi temsil edecek nice başarılı sporcularımız çıkacak. Gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden azami ölçüde faydalanması büyük önem taşıyor. Yerel yöneticilerimize bu anlamda büyük görev düşüyor. El birliği yaparak, 7 gün 24 saat açık olacak bu tesislerimizi dolduracağız. Biliyorsunuz Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemiz var. Hizmete açacağımız havuzlarda vatandaşlarımıza yüzme öğreteceğiz. Basketbolu yaygınlaştıracağız. Gençlik merkezlerimizin ülke çapında düzenlediği faaliyetlere iştirak edeceğiz. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, hayat tarzı haline getireceğiz. İnşallah tesislerimiz en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak."