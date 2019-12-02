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Gençlik ve Spor Bakanlığından Yalova'ya destek

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Birkaç ay önce Yalova'mızın çok ihtiyacı olan spor yatırımları için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaparak 6 milyon 500 bin liraya yakın yatırımı aktardık.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:21Gençlik ve Spor Bakanlığından Yalova'ya destek
AK Parti Meliha Akyol, "Birkaç ay önce Yalova'mızın çok ihtiyacı olan yatırımları için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaparak 6 milyon 500 bin liraya yakın yatırımı aktardık." dedi.
Akyol, ilde bulunan amatör sahaların yanı sıra Atatürk Stadyumu ve 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Akyol, Yalova sporu için 6 milyon 500 bin liralık yatırımı aktardıklarını belirtti.
Stadyum için ayrıca tartan pisti talebinin de olduğunu ve bu konuyu yakından takip edeceklerini dile getiren Akyol, şunları kaydetti:
"Birkaç ay önce Yalova'mızın çok ihtiyacı olan spor yatırımları için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaparak 6 milyon 500 bin liraya yakın yatırımı aktardık. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Spor Hizmetleri Müdürümüz ve bizlerin takibiyle incelemede bulunduk. Amatör sahalarımızdaki ışıklandırma son sistem, suni çim ve Atatürk Stadyumu'ndaki çim, FİFA onaylı ve onun kontrolünde hazırlanıyor. Gelip gördük, çok memnun olduk."
İlin bir başka ihtiyacı olan tartan pisti konusuna da değinen Akyol, "Yalova Atatürk Stadyumu'muz için tartan pist talepleri var. Maliyeti 2 milyon lirayı buluyor. Bununla ilgili de çalışmaların takipçisi olacağız. Tribünleri de elden geçirerek Yalova'mıza modern bir tesis kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, AK Parti, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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