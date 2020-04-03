Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İl Sağlık Müdürlüğü'ne bin 500 adet siperlik

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Gençlik Merkezi çalışanları ve gençlik liderleri tarafından günlük 500 adet üretilen siperliklerden bin 500 adedini Kayseri Sağlık Müdürlüğüne hediye etti.

03.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:58
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İl Sağlık Müdürlüğü'ne bin 500 adet siperlik
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Gençlik Merkezi çalışanları ve gençlik liderleri tarafından günlük 500 adet üretilen siperliklerden bin 500 adedini Kayseri Sağlık Müdürlüğüne hediye etti.

Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "Gençlik Merkezlerimizde sağlık personelimizin kullanması için üretilen koruyucu siperlikleri teslim etmek üzere İl Sağlık Müdürümüz ile bir araya geldik. Gururla söylemek istiyorum ki ; 'Biz de varız, sağlık çalışanlarının yanındayız" dedi.

"Bu zor günlerde kurumlar olarak el ele verip zorlukları aşacağımıza olan inancımız artarak devam etmektedir" diyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise; "Sayın Eskici'nin şahsında tüm Gençlik Merkezi üyelerine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yalnız olmadığımıza, bu kötü günleri atlatacağımıza olan inancımız her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah ülke olarak çok kısa bir zaman içerisinde bu virüs belasından kurtulmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici' ye şahsım ve kurumum adına bu düşünceli ve kreatif davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İl Sağlık Müdürlüğü'ne bin 500 adet siperlik - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Elazığ'da yayalar için sınırlandırılan caddeler araç trafiğine de kapatıldı - Haber 15:34: Sahaf Emin Nedret İşli: "Yazmaların arasında gözyaşı döktüğüm de oldu" - Haber 15:34: Koronavirüsle mücadele - Haber 15:33: Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim - Haber 15:33: Çayırova'da yaşlılara 24 saat hizmet veriliyor - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Sosyal izolasyona uymadan yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler