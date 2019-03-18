Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline Koruyucu Aile Eğitimi Verildi

Kaynak: İHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü personeline Koruyucu Aile ile Çocuk İstismarı ve Mahremiyeti konulu eğitim düzenlendi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin, katılımıyla gerçekleştirildi.Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman ekibi tarafından verilen Koruyucu Aile ve Çocuk İstismarı ve Mahremiyeti hakkında bilgiler verildi.Eğitim sonunda İl Müdürü Eskici, yapılan eğitim dolayısıyla İl Müdürü Nevzat Özer ve personeline teşekkür etti. - KAYSERİ