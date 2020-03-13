Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü virüs önlemlerini açıkladı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ile ilgili açıklama yaptı.
13.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:51
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ile ilgili açıklama yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde geçerli tedbirler kapsamında spor faaliyetlerinde alınan önlemler şu şekilde sıralandı:
"İl Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor federasyonlarının faaliyet takviminde yer alan üst ligler haricindeki yerel – mahalli düzeydeki tüm spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştur.
Bu doğrultuda, spor federasyonları üst liglerinde yer alan faaliyetler seyircisiz devam edecek olup diğer spor müsabakalarının ve projelerin bugün itibariyle durdurulmasına ilişkin gerekli tedbirleri almaları ve an itibariyle devam eden faaliyetlere katılan kafilelerin ve diğer görevlilerin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, il müdürlükleri ve federasyonlarla iş ve işlemlerinin sonuçlandırılarak ikametgahlarına dönmeleri sağlanacaktır.
Gençlik faaliyetleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında; 57. Alay Vefa Yürüyüşü iptal edildi. Destek çağrısı kapsamındaki projeler ileri bir tarihe ertelendi. Yurtdışı hareketlilik projeleri ve uluslararası gençlik kampları ertelendi. Çanakkale Milli Mücadele kampı ertelendi. Temsilci genç için yurtdışından başvuru alınmayacak. Dene-Yap uygulama sınavı ve eğitimleri ertelendi. Gençlik merkezlerindeki eğitimler ertelendi. Gençlik merkezleri sadece bireysel uygulamalara açık olacaktır.
Yurt hizmetleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında; üniversitenin kapalı olduğu tarihte öğrenciler kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu süre zarfında yurtta kalmayacak öğrencilerden ücret alınmayacak. Öğrenciler "özel izinli" sayılacaklar. Kredi ve burs ödemeleri devam edecek.
Bu süre zarfında Aydın'da bulunan tüm spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurtlar, genç ofisler ve il hizmet binası ile ilçe hizmet binaları periyodik bir şekilde dezenfekte edilecektir" - AYDIN
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde geçerli tedbirler kapsamında spor faaliyetlerinde alınan önlemler şu şekilde sıralandı:
"İl Müdürlükleri tarafından yürütülmekte olan Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor federasyonlarının faaliyet takviminde yer alan üst ligler haricindeki yerel – mahalli düzeydeki tüm spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar durdurulmuştur.
Bu doğrultuda, spor federasyonları üst liglerinde yer alan faaliyetler seyircisiz devam edecek olup diğer spor müsabakalarının ve projelerin bugün itibariyle durdurulmasına ilişkin gerekli tedbirleri almaları ve an itibariyle devam eden faaliyetlere katılan kafilelerin ve diğer görevlilerin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, il müdürlükleri ve federasyonlarla iş ve işlemlerinin sonuçlandırılarak ikametgahlarına dönmeleri sağlanacaktır.
Gençlik faaliyetleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında; 57. Alay Vefa Yürüyüşü iptal edildi. Destek çağrısı kapsamındaki projeler ileri bir tarihe ertelendi. Yurtdışı hareketlilik projeleri ve uluslararası gençlik kampları ertelendi. Çanakkale Milli Mücadele kampı ertelendi. Temsilci genç için yurtdışından başvuru alınmayacak. Dene-Yap uygulama sınavı ve eğitimleri ertelendi. Gençlik merkezlerindeki eğitimler ertelendi. Gençlik merkezleri sadece bireysel uygulamalara açık olacaktır.
Yurt hizmetleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında; üniversitenin kapalı olduğu tarihte öğrenciler kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu süre zarfında yurtta kalmayacak öğrencilerden ücret alınmayacak. Öğrenciler "özel izinli" sayılacaklar. Kredi ve burs ödemeleri devam edecek.
Bu süre zarfında Aydın'da bulunan tüm spor tesisleri, gençlik merkezleri, yurtlar, genç ofisler ve il hizmet binası ile ilçe hizmet binaları periyodik bir şekilde dezenfekte edilecektir" - AYDIN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Aydın, Spor
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