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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yapılan Antrenmanların Videosunu Paylaştı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesislerde ve arazilerde yapılan antrenman videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları spor yapmaya davet etti.

27.09.2019 10:57Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yapılan Antrenmanların Videosunu Paylaştı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesislerde ve arazilerde yapılan antrenman videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif aktivitelere katılan vatandaşların sayısını artırmak, lisanslı sporcu sayısının da artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spor yapmaya yönlendirmek için yaptığı duyuruların yanında yayımladığı videolarla da dikkat çekiyor.

Son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Sepici 60.yıl Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda yapılan cimnastik, Develi'de yapılan taekwondo ve TOHM ve Milli Takım Atletizm sporcularının Kros Antrenmanı sonrası Drill çalışmaları videosu yayınlandı. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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