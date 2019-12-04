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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu engelli sporcuları unutmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce engelli çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

04.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:22Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu engelli sporcuları unutmadı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik ve İl Müdürlüğü'nce engelli çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Tekerlekli 3. Lig A Grubu Basketbol Ligi'nde mücadele eden Genç Efeler Kulübü Başkanı Mehmet Güler ve sporcularını makamında ağırladı. Başkan Güler'e plaket takdim edip, takıma çeşitli spor malzemeleri hediye ederek sporcularla öğle yemeği yedi. İl Müdürü Fillikçioğlu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, bedensel ve zihinsel engelli sporcuların katıldığı hemsball çalışmasını ziyaret edip, çocuklarla hemsball oynadı. Etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli spor malzemeleri armağan edildi. Sonrasında sporcu çocuklarla birlikte pasta kesildi. Akşam saatlerinde ise Fillikçioğlu özel sporcuyu evinde ziyaret ederek kendisine plaket takdim edip, hediye verdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Engelli sporcular ve vatandaşlar bizim için çok önem arz etmektedir. Bakanlığımız engelliler ile ilgili projeler hazırlayıp en iyi ortamlarda spor tesislerinde spor yapmaları için bütün imkanları sağlamaktadır. Buna bağlı olarak İl Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm branş antrenörleri, engellilerin spor yapmaları ve spora kazandırılmaları için hizmet içi eğitime tabi tutulmuştur. Bu eğitimlerden sonra birçok branşta engelli sporcumuz olmuştur. Engelli olmak, hayata bağlanmak için bir engel değildir. Biz sporda tüm engelleri kaldırıyoruz. Tüm engelli sporcu ve vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz bir yaşam diliyorum" dedi. - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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