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Gençlik ve Spor, okul sporlarında 12 bin faal sporcuya hizmet verecek

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek başkanlığında okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

12.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:16Gençlik ve Spor, okul sporlarında 12 bin faal sporcuya hizmet verecek
'da Gençlik ve İl Müdürü Murat Gevrek başkanlığında okul sporları değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Gençlik Merkezi salonundaki toplantıya beden eğitimi öğretmenleri, okul spor birimi personelleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak Okul Sporları Birimi Koordinatörleri tarafından 2019-2020 döneminde yapılacak olan faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler aktarıldı.

Okul sporları değerlendirme toplantısında konuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, yeni spor sezonunun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Sporun yaygınlaştırılması için okul sporlarının önemine dikkat çeken İl Müdürü Gevrek konuşmasında, "Ülkemiz gibi ilimiz Isparta'da genç ve dinamik nüfus yapısına sahip. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla başarılı sporcular yetiştirilmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda sporun tabana yaygınlaştırılması için okul sporları faaliyetlerine önem vermekteyiz. Okul sporlarında 12 bine yakın lisanslı sporcumuzla faal durumdayız. Yeni dönemde de başarılı çalışmalar birlikte imza atmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Okul sporları organizasyonunda emeği geçen mesai arkadaşlarıma, antrenörlerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve fedakarca çalışan beden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının sonunda karşılıklı soru cevap şeklinde bilgi alışverişinde bulunuldu. - ISPARTA

Murat Gevrek, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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