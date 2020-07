Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin en büyük umutları ve varlıkları olduğunu belirterek, "Yapacağımız yatırımlar bu ülkenin ve kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır." dedi.Kasapoğlu, Malatya Beydağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, medeniyet şehri Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Malatya'nın önemli ve her alanda sembol bir şehir olduğunu aktaran Kasapoğlu, son 18 yılda Türkiye'nin dört bir yanı nasıl bir dönüşüm geçirdiyse Malatya'nın da o dönüşümü en güçlü yaşayan ve en güzel şekilde hak eden şehirlerden bir tanesi konumunda bulunduğunu ifade etti.Bugün Malatya'nın gençliğine ve spor geleceğine yapılan yatırımları hep birlikte taçlandıracaklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"İlimde, kültürde, sanatta, sporda, sanayide öncü gençlerini yetiştirme adına yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını bu şanlı bayrağı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıracak yıldızları yetiştirme adına bugün bu yatırımları sizlerle taçlandıracağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yıl önce geçtiğimiz bir sistem. Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın yakın takibi ve ilgisi neticesinde ülkemizin başlamış olduğu yeni bir başlangıç, milat. Bu vesileyle kurumlar arası sinerjinin, bu manada yerel yönetimlerle oluşan güçlü iş birliğinin meyvelerini alıyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle bu projeleri hep birlikte imzaya dökeceğiz ve en hızlı şekilde yarınlarımız için bu tesisleri, yatırımları Malatya'mıza kazandıracağız.""Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz"Bakan Kasapoğlu, yatırımların sadece Malatya için değil ülke ve bölgeye önemli bir ivme de kazandıracağını dile getirerek, "Bu yatırımların ölçeği, hakikaten bölgesel anlamda çok güçlü bir temsili ortaya koyan bir ölçek. Gerek gençlik kampımızla gerekse Malatya'mızın dört bir yanında inşa edeceğimiz sahalarımız, salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, havuzlarımızla; voleyboluyla, basketboluyla tüm branşlarıyla spor geleceğimizi çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hedeflerini her geçen gün daha ileriye koyma noktasında gayret gösterdiklerini bildiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Bu davanın boynunu hiçbir zaman öne eğdirmeyen Malatya ile de gurur duyuyoruz. Malatya'nın her zaman haktan, hukuktan, milli iradeden yana olan duruşu bizler için çok ama çok mühim. O yüzden gençlerimiz bizim en büyük umudumuz, en büyük varlığımız. Yapacağımız yatırımlar bu ülkenin ve kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır. Bugün pek çok alanda, yüzme havuzlarımızı... İki adet yarı olimpik yüzme havuzumuz, bir tanesinin de inşaatı devam ediyor, tam olimpik havuzumuz şehrin merkezinde onu da ağustos ayı sonu itibarıyla açmayı planlıyoruz. Yine gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin kendilerini 7/24 geliştirebilecekleri, kendilerinin mekanı olan merkezlerimizi, gençlik kampımızı, 4 bin 444 seyirci kapasiteli spor salonumuzu ve hem ulusal hem uluslararası müsabakaları gerçekleştireceğimiz cimnastik salonunu, sentetik yüzeyli mahalli sahalarımızı, tesislerimizi, basketbol, voleybol alanlarımızı, tenis kortlarımız, bocce ve cirit sahamız yine üniversitemizde yer alacak. Basketbol kampanyamız var, 10 bin pota kasamında 200'ünü Malatya'mıza armağan ediyoruz. Bu yatırımlar Malatya'mıza, gençlerine, kadınlarına emanet.""Bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz"Toplumun direği kadınların öncüleri olduğunu bildiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:"O yüzden Bakanlık olarak 'Sporun öncüsü kadınlar' diyoruz. Kadınlarımızla sporu tabana yayma politikamız var. Bu anlamda hem yaptığımız hem yapacağımız tesislerin kadınlarımıza emanet olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bir eser, bir hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz. O yüzdendir ki biz bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz. 'İki günü eşit olan ziyandadır' anlayışıyla tıpkı Malatya insanının ruhunda olduğu gibi yine sizlerle omuz omuza, el ele vereceğiz ve her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye, alın teri akıtmaya hep birlikte devam edeceğiz."Bakan Kasapoğlu'na hemşehrilik beratı verildiMalatya Valisi Aydın Baruş ise son yıllarda gençliğe ve spora yapılan yatırımların dünyaya örnek olduğunu söyledi.Bugün Malatya'da da çok önemli yatırımların protokolünü imzaladıklarını aktaran Baruş, "Bugün protokolü imzalanacak yatırımlarla Malatya'nın çocukları, gençleri Türk milli kültürünü, atalarını güç veren değerleri bu gençlik merkezlerinde, kitap kafelerde öğrenecekler ve gelecekte milletlerini yüceltmek için çalışacak çok değerli fertler olacaklar." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci'nin de konuştuğu programın ardından Bakan Kasapoğlu'na hemşehrilik beratı takdim edildi.Hemşehrilik beratını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın elinden alan Bakan Kasapoğlu, "Yaşadığım en duygusal en heyecanlı olduğum anlardan bir tanesi. Ben İstanbul Fatih'te doğdum, büyüdüm ama etrafımda, komşum, arkadaş olarak Malatyalı arkadaşlarım var. Gün geldi bugün bu güzel ailenin mensubu olmak nasip oldu. Allah'a şükrediyorum bu anlamlı, heyecanlı onuru bana yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizden birisi olarak bir kardeşiniz, hemşehriniz olarak tıpkı ülkemizin dört bir yanına heyecanla, aşkla hizmet için koştuğumuz çabaladığımız gibi inşallah Malatya'mızın da her daim emrindeyiz, emrinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından protokoller imzalandı.