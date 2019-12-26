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"Gençlik Yollarda"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Gençlik Bursa'da Yollarda" projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri şehrin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

26.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:45
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Gençlik Bursa'da Yollarda" projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri şehrin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

Türkiye'nin farklı şehirleri ve yurtdışından eğitim için Bursa'ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa'yı tanımaları maksadıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde üniversiteli gençler, her hafta pazartesi günleri 'i ve çarşamba günleri de Bursa'nın tarihi ve turistim mekanlarını gezme imkanı buluyor. Öğrencilerin gezi.genclikbursada.com adresinden online kayıt yaptırabildiği faaliyete ilgi her geçen gün daha artıyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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