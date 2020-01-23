Genco Erkal'dan 'Yaşamaya Dair'

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bu topraklarda Nazım'lar bitmez, Deniz'ler tükenmez, Uğur'lar ölmez!" dedi.

Çeşme Belediyesi "Çeşme'de kışın da hayat var" sloganı kapsamında başlattığı kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

Usta oyuncu Genco Erkal'ın Nazım Hikmet'in destansı yaşamını anlatan "Yaşamaya Dair" müzikli tiyatro oyunu Çakabey Kültür Merkezi'nde Çeşmeli sanatseverler ile buluştu.

Çeşmeliler tarafından coşku, heyecan ve hüzünle karışık duygularla izlenen, Genco Erkal ve Tülay Günal'ın sesiyle hayat bulan oyun büyük alkış aldı.

Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıldönümü için uyarlayıp yönettiği ve sahnelenmeye başladığı günden beri oldukça ses getiren "Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi'nden Mektuplar" izleyenlerin büyük beğenisini aldı. Erkal'ın, Tülay Günal'la aynı sahneyi paylaştığı ve izleyen herkese duygusal anlar yaşatan oyun; Nazım Hikmet'in, Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatıyor. Genco Erkal, Nazım Hikmet'in sürgün yılları ve vatan hasretine odaklandığı oyunda, ozanın destansı yaşamından izlenimlerle izleyiciyi adeta o yıllara götürdü.

Usta besteciler eşlik etti

Piyano ve viyolonsel eşliğinde sahnelenen oyunda; Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi, Nadir Göktürk, Timur Selçuk gibi bestecilerin Nazım şarkıları da seslendiriliyor. Giysi tasarımını Özlem Kaya'nın, ışık tasarımını Yüksel Aymaz'ın, koreografisini Sernaz Demirel'in yaptığı oyunda; şarkılara Yiğit Özatalay piyanosuyla, Deniz Doğangün de viyolonseliyle eşlik ediyor.

"Nazım'lar bitmez, Deniz'ler tükenmez, Uğur'lar ölmez!"

Genco Erkal'a çiçek vermek için sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bu topraklarda Nazım'lar bitmez, Deniz'ler tükenmez, Uğur'lar ölmez! Laik ve demokratik Cumhuriyet'imizle ve onun kurucusu M. Kemal Atatürk ile sorunları olanlar bilsin ki; Biz Kemalist devrimciler bir ölür, bin doğarız!" dedi.

Yeni sanat merkezinin müjdesini verdi

Bizleri kırmayarak, bu iptidai salonumuzda bir kez daha bizlerle olan sevgili Genco Erkal'a ve Dostlar Tiyatrosu'na çok teşekkür ederim. Buradan değerli üstada ve sizlere müjdeliyorum ki Ilıca'daki Kültür Merkezimizin projeleri tamamlandı ve ihale aşamasına çok yaklaştık. Birkaç yıl içerisinde 550 kişilik Çok Amaçlı Çeşme Sanat Merkezimiz'i siz değerli Çeşme ailemin hizmetine açacağız" diye konuştu.