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Genco Erkal'ın 'Yaşamaya Dair'i 24 Salı Trump Sahne'de

Usta oyuncu Genco Erkal, 'Yaşamaya Dair' ile 24 Aralık Salı günü saat 20:30'da Trump Sahne'de sanatseverlerle buluşuyor.

23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16 Genco Erkal'ın 'Yaşamaya Dair'i 24 Salı Trump Sahne'de

Genco Erkal, Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için uyarladığı ve yönettiği oyunu sahnede Tülay Günal ile paylaşıyor. Ağırlıklı olarak ozanın Bursa Cezaevi'ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan oyun sonrasında sürgün yılları ve vatan hasretine odaklanıyor. Nazım Hikmet'in destansı yaşamından izlenimlerle seyirciye duygu dolu anlar yaşatıyor.

Piyano ve viyolonsel eşliğinde sahnelenen oyunda; Fazıl Say, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Tarık Öcal, Edip Akbayram, Tolga Çebi ve Timur Selçuk gibi bestecilerin Nazım şarkıları da seslendiriliyor. Oyunun giysi tasarımı Özlem Kaya, ışık tasarımını Yüksel Aymaz, koreografisini de Sernaz Demirel üstleniyor.


Nazım Hikmet Ran, Genco Erkal, Güncel

Kaynak: Bültenler

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