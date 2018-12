Genco Erkal'ın Yeni Müzikli Gösterisi Kenter Tiyatrosu'nda!

Usta sanatçının, unutulmaz beş yazarın yapıtlarından uyarladığı ve Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın bestelerinin de yer aldığı "Merhaba" 15 Aralık Cumartesi akşamı Kenter Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Kuruluşunun 50. yılında Dostlar Tiyatrosu; tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal'ın hem uyarladığı, hem yönettiği, hem de rol aldığı yeni oyunu "Merhaba"yı sahneye taşıyor.

İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York'ta sergilenen müzikli oyun "Merhaba"; 60. sanat yılını kutlayan Genco Erkal'ın "Benim yazarlarım" dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşuyor. Müzikli bir gösteri olan "Merhaba" tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri; Özatalay'ın piyanosu ve Çağdaş Engin'in basklarneti eşliğinde seslendiriliyor.

"Merhaba"da yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutuyorlar. Genco Erkal yeni oyununun, üzerimize sinen umutsuzluğu silkeleyen bir tür moral aşısı işlevi görmesini umut ediyor.

Sahne tasarımını Cihan Aşar'ın, giysi tasarımını Özlem Kaya'nın, ışık tasarımını Hakan Özipek'in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini Yiğit Özatalay, yönetmen yardımcılığını ise Emre Yetim üstleniyor.

"Merhaba", 15 Aralık 2018 Cumartesi akşamı Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri Biletix'ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.