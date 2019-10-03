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Genco erkal, 'merhaba' ile seyirciyle buluşacak

Usta oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı 'Merhaba', Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.

03.10.2019 11:20Genco erkal, 'merhaba' ile seyirciyle buluşacak
Usta oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı 'Merhaba', Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.

İlk kez 2017'de New York'ta sergilenen müzikli oyun, edebiyat dünyasının beş büyük ustasıyla tiyatro severleri müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. 'Merhaba', usta oyuncu Genco Erkal'ın 'benim yazarlarım' dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşuyor. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğe ışık tutuyorlar.

'Merhaba', 6 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak.



Donald Trump, Genco Erkal, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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