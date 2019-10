Osmanlıspor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Beykan Şimşek, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkardığını söyledi.

TFF 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 5 maçta forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Beykan, attığı goller ve verdiği gol paslarıyla dikkati çekiyor.

Kadrosunu gençleştiren Osmanlıspor'da düzenli forma şansı bulmaya başlayan Beykan, son 4 haftada 3 kez ağları sarstı.

Sinan Kurt'un takımdan ayrılmasının ardından forvet arkasında görev yapan Beykan Şimşek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Beykan, yeteneğini henüz tam olarak sahaya yansıtamadığını dile getirdi.

Geçmişte hatalar yaptığını anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Bu zamana kadar aslında somut anlamda baktığınızda yeteneğimin karşılığını vermemiş durumdayım. Geçmişte bir sürü saha içi ve dışında yaşadığım olaylar, sıkıntılar, problemler oldu. Bunları o zaman daha olumlu bir yönde atlatabilirdim. Gençtik, deli doluyduk. O yüzden herkes gibi bazı hatalar tabii ki yaptık." ifadelerini kullandı.

"Açıkçası yaptığım hatalardan çok da pişman değilim." diyen Beykan, "İyi ki yapmışım diyorum. Hepsi bana birer tecrübe oldu, hepsinden ders çıkardım. Yaşım çok da ilerlemedi. Hala gencim, başarabileceğim bir sürü şey var. Kendime inanıyorum. Seneyi inşallah böyle geçirirsek ileride daha farklı bir Beykan görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona çok iyi başladığını vurgulayan Beykan, daha arzulu oynamasıyla ilgili soruya "Geçen sene uzun süre oynamayınca futbolu özledik. Ayrıca evlendim, çocuğum oldu. Sorumluluklarım daha da arttı. Bununla birlikte işine olan saygın, disiplinin de artıyor." yanıtını verdi.

Beykan, forvet arkasında takıma daha fazla katkı sağladığına değinerek, şöyle devam etti:

"Asıl mevkim forvet arkası ve sol ön. İkisinde de aynı performansı gösterdiğimi düşünüyorum. Fakat özelliğim dripling ve üçüncü bölgeye giriş olduğu için forvet arkasında daha fazla topla buluşmaya başladım. O nedenle takıma daha fazla katkı veriyorum. Bu takımın taktiksel anlayışıyla da alakalı olabilir. Çünkü biz agresif bir savunma yapıyoruz, rakibi biraz önde karşılıyoruz. Kazandığımız toplarda çok boş alanlar bulabiliyorum. O yüzden o mevki biraz daha iyi oldu."

"Genç ve dinamik bir ekibiz"

Beykan, bu sezon Osmanlıspor'un genç futbolculardan oluşan bir kadroyla mücadele ettiğine işaret ederek, "Genç ve dinamik bir ekibiz. Hocamız geldiği ilk günden beri herkesin 4-5 hafta sonra bizi konuşacağını söylüyordu. Hakikaten şu anda gösterdiğimiz performans ve aldığımız sonuçlarla konuşulur hale geldik." diye konuştu.

Takımın hedefine ilişkin ise Beykan, şunları kaydetti:

"Sezon başında biz düşmeyelim yeter gözüyle bakılıyordu. Fakat burada gerçekten kimsenin bilmediği çok yetenekli oyuncular var. Erdem, Ali Eren, Ali Ülgen, Barış... Belki transferi açsaydık bu oyuncuları yine izleyemeyecektik. Şu ana kadarki performansımızla yukarıyı zorlayabiliriz diye düşünüyoruz. Takım her maçta haddini bilerek oynuyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. İkinci yarıya kadar iyi bir puan toplayabilirsek bunun motivasyon ve konsantrasyonumuzu artıracağını düşünüyorum. Çünkü bu ligde ikinci yarılar her zaman daha farklı ve zor oluyor. Daha tecrübesiz bir oyuncu grubu var ancak kulüpteki arkadaşlık, ağabey kardeş ortamı bu sene gerçekten çok güzel. Bu da sahaya yansıdı. Böyle de devam etmesini umuyoruz."

"Bu şekilde devam ederlerse batarlar"

Beykan, kulüplerin ekonomik krizden çıkışının ancak genç futbolcularla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Yurt dışında 16-17 yaşındaki futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Liglerinde sürekli forma şansı buluyorlar." dedi.

Türkiye'de bunun örneklerinin az olduğuna dikkati çeken Beykan, "Kulüpler şimdi mecburiyetten genç oyunculara yöneliyor. İnşallah böyle devam ederler. Çünkü kulüplerin finansal sıkıntıları çok fazla. Bu şekilde devam ederlerse büyük ihtimalle batarlar. Onlar da bir çıkış yolu aramaya başladılar. O da bizim gibi genç oyunculardan geçiyor." şeklinde görüş belirtti.

Beykan, yabancı futbolcu kontenjanının fazla olmasına olumlu bakmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Milliyetçi bir kişiliğim var, karakterim öyle. O yüzden yabancı fazlalığına karşıyım. 80 milyon nüfusumuz, çok yetenekli futbolcularımız var. Tabii ki üst düzey futbolcuların bizlere öğreteceği şeyler çok fazla. Fenerbahçe'de oynarken Alex, Roberto Carlos vardı. Onlardan saha içi ve dışında öğreneceğin her şey çok farklı. Fakat şu anda ismini bilmediğin bir sürü yabancı futbolcu geliyor ve oynamıyor. Takımımızda Erdem var, 2001 doğumlu. Burada transferi açsaydık en az üç santrfor gelecekti. Erdem belki 2 yıl oynamayacaktı, belki de futbolu bırakacaktı."

"Fenerbahçe taraftarıyım"

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin sıkı takipçisi olduğunu anlatan Beykan, "Zaten Fenerbahçe taraftarıyım. Her maçını izliyorum." diye konuştu.

Beykan, geçen sezonki kötü performansının ardından bu yıl lige iyi başlayan Fenerbahçe hakkında "Her zaman bir hoca değişikliği, sinerji yeniliği takımı olumlu yönde etkiler. Fenerbahçe de onun havasında. İyi de transferler yaptılar. Ersun hoca ile ben de çalıştım, sıkı idman yaptırır. Her şeyi yüzde 100 ister. Hocayı dinlerlerse bence bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA