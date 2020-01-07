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Genel asayiş toplantısı Erenler'de yapıldı

Her ay düzenli yapılan, il geneli ve ilçelerdeki genel durumların ele alındığı genel asayiş toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

07.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:16 Genel asayiş toplantısı Erenler'de yapıldı
Her ay düzenli yapılan, il geneli ve ilçelerdeki genel durumların ele alındığı genel asayiş toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Müftülüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Nayir, şehirdeki huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, bu konuda kurum ile kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için gerçekleştirilen genel asayiş toplantısının her ay farklı bir ilçede yapılacağını belirterek, bu hafta Erenler ilçesi özelinde genel durumu değerlendireceklerini ifade etti.
Erenler Kaymakamı Salih Karabulut'un ilçedeki genel durum hakkında bir bilgi verdiği toplantıda, özellikle kentsel dönüşüm ve genel asayiş konuları ele alınırken, diğer ilçelerdeki çalışmalar da görüşüldü.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Erenler, Güncel

Kaynak: AA

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