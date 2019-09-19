Haberler » Güncel » Haber

Genel Başkan Çelik, Kilis'te temaslarda bulundu

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kilis'te AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

19.09.2019 11:44Genel Başkan Çelik, Kilis'te temaslarda bulundu
Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kilis'te AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Marmara Bölge Temsilcisi Hayati Akcan ve Kilis Temsilcisi Kemal Emir Örs ile birlikte AFAD İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Çelik ve beraberindekiler, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Genel Başkan Çelik, AFAD personelini ziyaret etti. AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, Kilis'te AFAD çalışanlarını da ziyaret ettiklerini belirterek, "Sendika olarak sürekli sahadayız, bugün de Kilis'e geldik. İl AFAD Müdürü Mustafa Eser'i ziyaret ettikten sonra AFAD personeli ile bir araya geldik. Arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek taleplerini aldık. Verimli bir ziyaret oldu. Arkadaşlarımızın taleplerinin takipçisi olacağız" diye konuştu. - KİLİS

Ayhan Çelik, Türkiye, Kilis, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20 Şanlıurfa'da Gaziler Günü kutlandı
15:20 Ormana terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı
15:20 Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
15:19 Husumetlisini öldüren sanık: sopayla saldırdı, bıçakladım
15:19 Elazığ'da esnafı sahte parayla dolandıran 6 kişi yakalandı
15:18 Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
15:18 Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' başladı