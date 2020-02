Genel Başkan Er' bayrağımıza yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, " Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Yunan vekil Loannis Lagos'un bayrağımıza yapmış olduğu saygısızlığı şiddetle nefretle kınıyoruz" dedi.Federasyon ofisinde bir açıklama yapan Genel Başkan Er, bayrağa yapılan saldırıyı hoş görmenin kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Ülkenin temel simgesi olan en önemli değerine saygısızlık ettiklerini ifade eden Er, "Kimse buna seyirci kalmamızı beklemesin. Bizim susmamızı, seyirci kalmamızı istiyorlarsa, bu ülke üzerinde bayrağımız inmesin diye bu uğurda canlarını seve seve veren şehitlerimize ihanet etmiş oluruz. Bunu asla unutmamak lazım. Yapılan eylemle ülkemizin dünyada günden güne ne kadar güçlü ve etkili olduğu, her istediğini yapacak kapasiteye geldiğinin bir kanıtıdır ki, böyle faşist bir milletvekilinin basit ve kendini aşağılayan bir hareket tarzı ile bayrağımızı yırtarak kin ve nefretini kusarak kendini ve ülkesini tatmin etmeye çalışmıştır. Hem hükümetimiz hem de aziz milletimizin her ferdi kendini bilmez geçmişte suç örgütü yönetme, ırkçı saldırılarda bulunma, şantaj, haraç toplama, kadın ticareti gibi suçlardan da Yunanistan'da almış olduğu hapis cezasıyla iki kez tutuklanan sözde milletvekili olacak bu ahmağa ve bunun gibi düşünen kafalara gerekli tepkiyi göstermiş ve göstermeye de devam edecektir. Türkiye tarihinde Şanlı bayrağımıza uzanan her eli nasıl kırdığımızı ve yine uzanacak her eli kırmak için bu uğurda canımızı her zaman seve seve vermeye hazır olduğumuzu başta Yunanistan'a ve tüm dünyaya buradan ilan ediyoruz" dedi.Türk bayrağı, ulusun şeref simgeleri olan hilal ve yıldızı ile dünyada ve ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve onurunu büyük bir inançla simgeleyen şeref abidesi olduğunun altını çizen Er, "Bu şeref abidemiz olan bayrağımız, geçmişte savaşlarda genç yaşlı demeden hep beraber mücadele vererek rengini şehitlerimizin kanından aldığını ve bizler bu ülkede tek kişi kalıp nefes alana kadar Türkiye'nin her köşesinde özgürce dalgalanacağını ve ona uzanacak her eli de kıracağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şiirinin bir kıtasında, 'dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! diyerek bayrağımıza olan önemi ortaya koymuştur. Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Loannis Lagos'un bayrağımıza yapmış olduğu faşist saldırıyı yüksek sesle nefretle ve şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ