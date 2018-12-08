Genel Başkan Köse'den Narlıdere'ye Övgü

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin de katıldığı toplantıda İzmir'in önemine dikkat çekildi ve birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Narlıdere Belediyesi Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi sosyal tesislerinde düzenlene etkinliğe Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse başta olmak üzere CHP MYK üyesi Perihan yardımcı, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Narlıdere ilçe Başkanı Şahin Fırat, CHP Narlıdere ilçe yöneticileri, belediye başkan aday adayları, belediye meclisi aday adayları ve partililer katıldı.

Başkan Batur artık büyükşehir adayımızdır

CHP Narlıdere İlçe örgütünün düzenlediğive yoğun bir katılımın sağlandığı toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Mart seçimlerinde İzmir'in önemli bir rolünün olduğunu, bir oyun bile çok önemli olduğunu ifade etti. Fırat "Biz Narlıdere'de İzmir'de seçimleri almak konusunda bir şüphemiz yok fakat, bizim derdimiz bir oy daha fazla alarak, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Abdül Batur'a destek olmak olacaktır. Bizim için Başkan Batur artık büyükşehir adayımızdır ve onu o makamda görmek istiyoruz. Başkanımız için sokak sokak, omuz omuza vererek çalışmaya hazırız" dedi.

Büyükşehire hazırım

Narlıdere Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur, seçimlere çok az bir süre kala birlik ve beraberliğimizden aslataviz vermeden büyük bir dayanışma içinde çalışmamız gerekiyor dedi. Batur " Konuşmama başlamadan önce yakın zaman önce CHP kadın kolları üyemiz ve mahalle temsilcimiz Aysel Çağlar'ın cenazesi dolayısıyla, yoğun programına rağmen bizlere zaman ayırıp, taziye ziyaretinde bulunan, çok değerli Kadın kolları genel başkanımız Sayın Fatma Köse'ye, bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz iktidarın yolu, yerel seçimlerden geçer.Yerel seçimlerde elde edeceğimiz başarı ve ortaya çıkacak olan tablo ile iktidara giden yolda başarıya ulaşmak bizim elimizde. Narlıdere yerel seçimler konusunda her zaman kendini ispat etmiş bir ilçemiz. Narlıdere'de oluşturduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu aynı şekilde artırarak devam etmemiz gerekiyor. Bir oy, bir iktidar demektir. Ben aday adayı olan arkadaşlarıma ayrıca bir teşekkür etmek istediğim bir konu var. Narlıdere'de şu anda CHP'li bir belediye ve onun belediye başkanı var. Aday adayı arkadaşlarım, adaylık çalışmalarını gerçekleştirirken, belediye çalışmaları ile ilgili, bir tane dahi olumsuz bir söz söylemediler. Bunun için ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Narlıdere ile gurur duyuyorum ve örnek alınacak bu tablonun, tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyorum. Bu onurlu duruş Narlıdere'de her zaman daha güzel ve başarılı işlere imza atılmasının yolunu açacaktır. Önümüzde önemli bir sınav var. 31 Mart'ta bu sınav Türkiye açısından çok önemli, var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bende İzmir Büyükşehir Belediye başkan aday adayıyım. Bu partide, aday adayı olmak bile büyük bir onurdur. Ben projelerimle, tecrübemle, yapmayı planladığım İzmir'imizin geleceğine dair çalışmalar ile Büyükşehire hazırım" dedi

Anadolu için Narlıdere'nin gücüne ihtiyaç var

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 'Narlıdere'yi görünce moralim daha da yükseliyor' dedi Köse "Bu salona bakınca, içim umut doluyor. Narlıdere'deki bu coşku ve katılım keşke Türkiye'nin dört bir yanına; özellikle Anadolu'ya yansısa diye düşünmekten kendimi alamadım. Bu salona bakınca, bu kadar yol arkadaşımız, memleketin geleceği için aday adayı olmuşsa, bu ülkede umut var demektir diye düşünüyorum. Ben bunu bu şekilde algılıyorum. Keşke Anadolu'da da, Narlıdere'de olduğu kadar adayımız olsa veya olabilseydi. İşte bunun için, o bölgelerde güçlenmek için Narlıdere'nin gücüne ihtiyaç var. Anadolu için İzmir'in gücüne ihtiyaç var. Çünkü Anadolu'nun gözü kulağı, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da. Buralardan esecek olan bir rüzgar, anadoluya dalga dalga yayılacaktır. İzmir'i kimse alamaz diyoruz. Bende buna inanıyorum. Ankara ve İstanbuluda biz alacağız diyoruz. Bizim iddiamızbüyük. Özellikle kadınlarımıza çok büyük iş düşüyor. Belki İzmir'de kadın siyasetçi olmak kolay, İzmir'in her yerinde kadın siyasetçilerimizinolduğunu biliyorum ve bundan çok mutluluk duyuyorum.Ama asıl sorun bunun anadoluya yayılması orada bu çalışmaların sağlanmasını sağlamak. Bu konuda mücadele verilmesi gerekiyor. Ben sözlerime son verirken, bu onurlu demokrasi mücadelesinde tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun" dedi.