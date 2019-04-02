Genel Başkan Uysal'ın Memleketinde Belediye DP'ye Geçti

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/demokrat-parti/' title='Demokrat Parti'>Demokrat Parti</a> (DP) Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gultekin-uysal/' title='Gültekin Uysal'>Gültekin Uysal</a>'ın memleketi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/afyonkarahisar/' title='Afyonkarahisar'>Afyonkarahisar</a>'ın İscehisar ilçesinde Belediye Başkanlığını <a class='keyword' href='/demokrat-parti/' title='Demokrat Parti'>Demokrat Parti</a>'li <a class='keyword' href='/ahmet-sahin/' title='Ahmet Şahin'>Ahmet Şahin</a> aldı.<br><br>31 Mart Yerel Seçimleri'nde <a class='keyword' href='/afyonkarahisar/' title='Afyonkarahisar'>Afyonkarahisar</a> kent merkezinde aday çıkarmayan Demokrat Parti, Genel Başkan <a class='keyword' href='/gultekin-uysal/' title='Gültekin Uysal'>Gültekin Uysal</a>'ın memleketi İscehisar ilçesinde ise aday çıkardı. AK Parti Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-cibik/' title='Mustafa Çibik'>Mustafa Çibik</a> ile Demokrat Parti Adayı Ahmet Şahin arasında geçen seçimlerde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre oyların yüzde 33,43'ünü AK Parti alırken, Demokrat Parti (DP) ise oyların 34,60'ını alarak İscehisar'dan belediye başkanı çıkardı. Demokrat Parti böylece Türkiye genelinde bir tek İscehisar ilçesinden ilçe belediye başkanı çıkarmış oldu. - AFYONKARAHİSAR