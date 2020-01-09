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Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a el dokuması halı hediye ettiler

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Radim Dashan ve AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı makamında ziyaret edip el dokuması yöresel halı hediye ettiler.

09.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:27Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a el dokuması halı hediye ettiler
'nın Belediye Başkanı Radim Dashan ve AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı makamında ziyaret edip el dokuması yöresel halı hediye ettiler.

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığıaçıklamda, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ vekilimize Belediye Başkanımız Rasim Daşhan ile birlikte ziyarette bulunarak ilçemiz le ilgili verimli görüşme gerçekleştirdik. İlçemizde yapmayı planladığımız birçok proje hakkında fikir alışverişinde bulunup destek istedik. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır'a ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ediyorum. Memleketimizin her köşesine hizmet için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendilerine her konuda destek olmak için yanlarında olduğumuzu belirttik" dedi. - KÜTAHYA

Hamza Dağ, AK Parti, Kütahya, Şaphane, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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