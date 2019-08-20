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Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ muhtarlarla buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 16 köyün kayıtlı bulunduğu "Kırvadililer Derneği" üyeleri ve muhtarlar, bölgeye yapılan yatırımlar ve mevcut sorunlarını Ar-Ge'den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ'a anlattılar.

20.08.2019 16:43 Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ muhtarlarla buluştu
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 16 köyün kayıtlı bulunduğu "Kırvadililer Derneği" üyeleri ve muhtarlar, bölgeye yapılan yatırımlar ve mevcut sorunlarını Ar-Ge'den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ'a anlattılar.

Kırvadililer bölgesi muhtarlarının isteklerini ve yatırım önerilerini dinleyen Dağ, bölgenin tarımsal açıdan yatırım yapmaya elverişli olduğunu belirterek, hazırlanan projelerin takipçisi ve destekçisi olacağını ifade etti.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Kulat, "Hemşehrimiz Hamza Dağ'a, Simav'da yapılan yatırımlar için gönülden teşekkür ediyoruz. Ekonomik kalkınmaya destek olacak olan projelerimizi tek tek hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hamza Dağ, AK Parti, Kütahya, Simav, Güncel

Kaynak: İHA

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