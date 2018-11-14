Genel Başkanı Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya
'da bulunan bir lastik fabrikasında tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan
'ı öldüren ve iki kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Arifiye
ilçesinde bir lastik fabrikasında Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı öldüren ve yanında bulunan işçi temsilcisi Osman Bayraktar
ve sendikanın şube başkanı Mustafa Sipahi'yi yer değişikliği nedeni ile çıkan tartışma sonucu silahla yaralayan zanlı S.U., dün gözaltına alınmıştı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet -Gasp Büro amirliği gece boyunca sorgulanan zanlı sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Abdullah Karacan,Sakarya
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:07