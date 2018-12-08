Genel cerrah bıçaklanarak öldürüldü
Mücahid Kantarcıoğlu-Rıdvan YeşilırmakELAZIĞ - Elazığ
'da Fırat Üniversitesi
Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesine görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, şüpheliler tarafından eve çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A.ile pratisyen doktor Ç.G.B, polis tarafından gözaltına alındı. Polis
ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yapıyor.
Elazığ,Fırat Üniversitesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:14