Genel kurulda 'BUA Tüzüğü' imzalandı

Selanik Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği 5. Toplantısında sunumların ardından Selanik Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Pericles A. Mitkas, Yönetim Kurulu'nda BUA Tüzüğü ile ilgili görüşülen maddeleri Genel Kurulun onayına sundu. Bütün maddeler Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edildi.



BUA Tüzüğüne ilişkin son değişikliklerin Genel Kurul tarafından onaylanmasıyla, BUA Tüzüğü imza töreni gerçekleşti. Tüzüğün, Dernekler Masası'nın talepleri doğrultusunda istenen belge sürecinin tamamlanmasının ardından Birliğin resmi kaydı için başvuru yapılacaktır.



Rektör Prof. Dr. Mitkas, başvuruda bulunan ve Rektörler Toplantısı'na iştirak eden yeni üyelere Üniversitelerine dair bir sunum yapma imkanı tanıdı. Ayrıca BUA'ya katılım için yapılan başvurular hakkında Prof. Dr. Mitkas, Genel Kurul üyelerini bilgilendirdi. Genel Kurul oylaması neticesinde aşağıdaki Üniversitelerin BUA üyesi olmasına oy çokluğuyla karar verildi: "Baltazar Zapresic Applied Sciences University, University of Mitrovica-Isa Boletini, University of Niş, İstanbul Arel Üniversitesi, University of Western Macedonia-Kozani, Democritus University of Thrace-Komotini, University of Macedonia-Thessaloniki, Athens University of Economics and Business, University of the Aegean-Mytiline, Harokopio University-Athens, Zagreb University, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Kısmi üye), New York Tirana University (kısmi üye)."



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüzük ile birlikte artık geleceğe daha güvenli bakıyoruz. Çatışmayı engelleyen, uzlaşma kültürünü güçlendiren ve birliğin sürdürülebilir büyümesini ön plana çıkaran önemli bir tüzüğe imza attık. Böylece birliğin, uluslararası arenadaki gücünün daha da artmasını sağlayacağız. Ayrıca tüzükle birlikte yeni yapının da temellerini atmış bulunmaktayız. Yeni tüzüğün birliğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA