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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu: "İkinci bir emre kadar...

Korona virüsü salgını nedeniyle maden işçilerinin süresiz yıllık izne çıkartıldığını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu, madencilerin sosyal haklar dışında herhangi bir gelir kaybının olmayacağını söyledi.

31.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:18
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu:
Korona virüsü salgını nedeniyle maden işçilerinin süresiz yıllık izne çıkartıldığını belirten Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu, madencilerin sosyal haklar dışında herhangi bir gelir kaybının olmayacağını söyledi.

Maden ocaklarında tedbir amaçlı çok az sayıda işçi bırakıldığını ve İki madenci dışında hiç bir madencide virüs görülmediğini belirten Mutlu, üretime ne zaman geçeceği konusunda tarihin belli olmadığını söyledi.

Bakanlar kurulu kararıyla maden ocaklarının İsa Mutlu, "Daha önce kurum yetkilileri ve bakanlık düzeyinde yapılan toplantılar neticesinde kurumda çalışan arkadaşların bir kısmı izne çıkartılarak esnek mesai sistemine geçmiştik. Korona virüsten dolayı yapılan mücadelede işçinin tamamen izne çıkartılarak üretimin durması zaruri hale geldi. Ülke şu anda zor bir süreçten geçiyor. Kurumda çalışan işçi sayısının yüksek olması Zonguldak'ta durumunun ciddiyetinden dolayı üretim durdurulmuştur. Sadece iş yerlerinde zaruri nedenlerden dolayı çok az sayıda işçi görevlendirilmiştir. İşçi kardeşlerimiz idari izinli olduğundan dolayı senelik izindeymiş gibi haklarını alacaklardır. Sürecin nasıl olacağını kestiremedimiz için idari izin konusunda bir tarih yok. Şu anda ikinci bir emre kadar işçi arkadaşlarımız izne çıkartıldı. Gelişmelerin durumuna göre iş yerindeki çalışma hayatını şekillendireceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: İsa Mutlu, İşçi, Güncel
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