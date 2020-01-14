Haberler » Güncel » Genel Müdür Başaran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özcan'ı ağırladı - Haber

Genel Müdür Başaran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özcan'ı ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan'ı makamında ağırladı.

14.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:42Genel Müdür Başaran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özcan'ı ağırladı

Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ziyaret etti. Ziyarette, Manisa ili genelinde ortak paydada yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüşüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde riskli noktalarda yaşanabilecek olası taşkın ve sel felaketlerine karşı alınacak önlemlere de değinildi. Görüşmede konuyla ilgili oluşturulacak komisyonda MASKİ'den de üyelerin yer alacağı belirtildi. Özcan, Genel Müdür Başaran'a kendisini makamında ağırladığı için teşekkür ederek, en büyük destekçilerinden birinin MASKİ olduğunu ifade etti.

"Kazanan Manisa ve Manisalılar Olacak"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenli olarak görüştüklerini ifade ederek, "İdaremiz kurulduğu günden bu yana daha sağlıklı bir çevre için dur durak bilmeden çalışıyor. Yaptığımız çalışmalar ile ilimizin geleceğini koruma altına alıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bizim en çok görüştüğümüz ve istişarelerde bulunduğumuz kurumlardan bir tanesi. Yaptığımız bu görüşmede de işbirliği içerisinde yürütebileceğimiz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Ortak payda da hayata geçirebileceğimiz çalışmalar ile birlikte kazanan Manisa ve Manisalılar olacak" ifadelerini kullandı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Manisa, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:53  Okul bahçesinde taşıma karla eğlence
17:53  Alaşehir ilçe merkezine taşınan kar mutlu etti
17:52  Kocaeli'de aranan 28 kişi yakalandı
17:52  Bakan Pekcan, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Osinbajo ile görüştü
17:52  Haklarını alamadıkları gerekçesiyle istihbaratçıların yol kapattığı Sudan'da durum normale döndü
14.01.2020 17:59:23