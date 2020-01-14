Genel Müdür Başaran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özcan'ı ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ziyaret etti. Ziyarette, Manisa ili genelinde ortak paydada yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüşüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde riskli noktalarda yaşanabilecek olası taşkın ve sel felaketlerine karşı alınacak önlemlere de değinildi. Görüşmede konuyla ilgili oluşturulacak komisyonda MASKİ'den de üyelerin yer alacağı belirtildi. Özcan, Genel Müdür Başaran'a kendisini makamında ağırladığı için teşekkür ederek, en büyük destekçilerinden birinin MASKİ olduğunu ifade etti.

"Kazanan Manisa ve Manisalılar Olacak"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, diğer kurum ve kuruluşlar ile düzenli olarak görüştüklerini ifade ederek, "İdaremiz kurulduğu günden bu yana daha sağlıklı bir çevre için dur durak bilmeden çalışıyor. Yaptığımız çalışmalar ile ilimizin geleceğini koruma altına alıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bizim en çok görüştüğümüz ve istişarelerde bulunduğumuz kurumlardan bir tanesi. Yaptığımız bu görüşmede de işbirliği içerisinde yürütebileceğimiz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Ortak payda da hayata geçirebileceğimiz çalışmalar ile birlikte kazanan Manisa ve Manisalılar olacak" ifadelerini kullandı.