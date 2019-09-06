Haberler» Güncel» Haber

Genel Müdür Başaran Kenger mahalle muhtarını ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz'ı makamında ağırladı.

06.09.2019 14:50 Genel Müdür Başaran Kenger mahalle muhtarını ağırladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ziyarette mahalle sakinleri de yer aldı.

MASKİ tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmaların konuşulduğu görüşmede diğer istek ve taleplere ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu. Genel Müdür Başaran, Kenger Mahallesi'nde yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında Muhtar Yılmaz'a bilgi verdi. Başaran, "Muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Onların sorunlarını çözüme kavuşturmak için kendileri ile yüz yüze görüşüyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Nazik ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54   Boğazı kesilip, yola atılan köpek ameliyat edildi
14:54   Rus su-34 savaş uçakları havada çarpıştı
14:54   Başkan Büyükkılıç'ın Eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
14:53   Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı
14:53   Söktüğü trafik levhalarını at arabasıyla götürürken yakalandı
14:53   Muhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira ceza (2)
14:53   Tamir için girdiği kuyuda zehirlenerek öldü