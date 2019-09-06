Genel Müdür Başaran, Manisa'nın Düşman İşgalinden kurtarılışını kutladı

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Bizler bu zaferi, sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz kararlı ve onurlu medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Genel Müdür Başaran, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele Ege'ye ve Manisa'ya kadar ulaştı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki şanlı ordumuz, 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz ile emperyalist güçleri adım adım Anadolu'dan atmaya başladı. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde düşman kuvvetleri ile çarpışan Mehmetçiklerimiz, 8 Eylül'de de Manisa'mızı düşmanın elinden kurtarmıştır" dedi.

"Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlu olsun!"

Manisa'nın kurtuluşu ile ilgili açıklamalarına şöyle devam eden Genel Müdür Başaran, "Bizler bu zaferi, sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz kararlı ve onurlu medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdumuzun ve şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunda gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin ve ebediyete göçen gazilerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.