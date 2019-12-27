Genel Müdür Başaran, Selendili muhtarları dinledi

Mahallelerin talep ve isteklerini de dinleyen Başaran, su tüketimi ve kanalizasyon şebekelerinin kullanımı konularında halkı bilinçlendirmeye davet etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Selendi ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla ortak bir toplantı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi'ne ait tiyatro salonunda gerçekleşen toplantıda, katılan muhtarların talep ve istekleri dinlenerek ilgili notlar alındı. Toplantıda MASKİ'nin görev ve sorumluluk sahasından, ilçede hayata geçireceği altyapı çalışmalarına kadar çok sayıda konu görüşüldü. Genel Müdür Başaran'ı ve ekibini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten muhtarlar, hizmetlerden dolayı MASKİ'ye teşekkür ettiler.

Muhtarlara altyapı bilgilendirmesi

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, 101 ve 154 Mahalle Projeleri kapsamında altyapı dönüşümü yaşanan mahalleler hakkında bilgi verdi. Bunun yanı sıra, diğer mahallelerde yürütülen altyapı çalışmaları ile dere temizlikleri ve ıslahlarıyla ilgili de bilgi paylaştı. Ardından ise SUKAP projesi kapsamında ilçeye inşa edilerek evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçecek olan atıksu arıtma tesisi ile yeni kanalizasyon şebekesi yatırımlarından söz etti.

Su faturasındaki diğer bedeller açıklandı

Genel Müdür Başaran, son günlerde sıklıkla dile getirilen su faturası kalemleriyle ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Katı Atık Yönetim Sistemi Ücreti (KAYSÜ) olarak adlandırılan bedelin katı atık bertarafı için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne, Katı Atık Toplama Bedeli'nin ise çöp toplama hizmetinden ötürü ilçe belediyesine ait olduğunu vurgulayarak, sadece tahsilatlarının su faturaları üzerinden yapıldığını bir kez daha hatırlattı. Ayrıca toplantıda, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki kademelendirme sistemiyle ilgili olarak da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bilinçli kullanım vurgusu

Suyun önemine ve tasarruflu kullanımına da değinen Başaran, "Suyun bilinçli şekilde tüketilmesi hem vicdani bir vazife, hem de vatandaşlık görevidir. Su, gerçekten de kıymetini kaybedince daha iyi anlayacağımız çok değerli bir kaynak ve bizler bu günlerin yaşanmaması adına çabalıyoruz. Elimizdeki değerlere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Aynı şekilde kanalizasyon sistemlerimize de gereken özeni göstermeli, hatlarımıza hayvansal atık ve benzeri maddelerin girmesini önlemeliyiz. Bu gibi maddeler hatlarda tıkanma yaparak öncelikle sizi mağdur eder, sonrasında da kamu malına zarar verir. Bu yüzden amacına uygun kullanılması çok önemli. Bu konuda herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum. Siz muhtarlarımız da doğrudan vatandaşla iç içe yaşayan, mahallelerin gözü kulağı olan kişiler olmanızdan ötürü sizlere de burada büyük görev düşüyor. İhtiyaç bulunan konulardaki hizmet ve çalışmalarınız için mahalle sakinlerimiz adına ben de sizlere teşekkür ediyorum" dedi.