Genel Müdür Çaparali, Başkan Deli'yi ağırladı

Kurumlar arasında birliği sağlamak ve vatandaşa daha hızlı hizmet etme adına istişarelerini sürdüren Genel Müdür Çaparali, nezaket ziyareti gerçekleştiren Başkan Deli'yi HATSU'da ağırladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette yapılan hizmetlere ve altyapının önemine değinen Başkan Deli, HATSU'nun yaptığı yatırımları yakından takip ettiğini ve vatandaş adına önemli adımlar atıldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nezaket ziyaretinden dolayı Başkan Deli'ye teşekkür eden Genel Müdür Çaparali, vatandaşların sağlığını ön planda tuttuklarını belirterek, " Hatay'ın 15 ilçesinde altyapı hizmeti vermekteyiz ve çevre ile insan sağlığı odaklı hizmetlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.