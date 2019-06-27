27.06.2019 17:15
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Genel Müdür Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret

Genel Müdür Erkan

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan , Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erkan, ziyaretinde, görevine yeniden atan Rektör Karakaya'ya başarı diledi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çok sayıda başarılı proje üreterek hayata geçirdiğini belirten Erkan, KAEÜ'nün bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu dile getirdi.
Üniversitenin pilot projeleri ile çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıyı Kırşehir'e getirdiğini anlatan Erkan, bu başarıda Rektör Karakaya'nın etkisinin büyük olduğunu aktardı.
Karakaya da Kırşehir ve bölgesinin kalkınması için projeler ürettiklerine vurgu yaparak, ziyaretinden dolayı Genel Müdür Erkan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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